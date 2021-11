Europa com quase 2 milhões de novos casos de covid-19 este mês

O número total de casos de covid-19 no mundo superou os 248 milhões. Nesta altura, a Europa é o continente que mais preocupa com quase 2 milhões de novos casos registados este mês.

As mais de 37 mil novas infeções por covid-19 registadas na Alemanha esta sexta-feira voltaram a confirmar a tendência crescente do vírus no país pelo sétimo dia consecutivo. Foi também um novo máximo diário que elevou a incidência da doênça de 156 para quase 170 caso por 100 mil habitantes de um dia para o outro.

Mas não foi só na Alemanha onde a subida superou todos os registos. A Polónia e a Croácia também atingiram novos máximos diários de infeções em 24 horas e na Holanda houve mais de 10 mil novos casos pela primeira vez desde 18 de julho.

França, Bélgica e Roménia, onde o total de mortes por covid-19 superou as 50 mil esta sexta feira, também contribuiram para que a Europa represente agora 59% de todas as novas infeções no mundo. Algo que a Organização Mundial da Saúde diz que se deve aos níveis insuficientes de vacinação e no relaxar das medidas preventivas de distânciamento social e saúde pública.