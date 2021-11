Novas restrições em vários países europeus com subida de casos de covid-19

O aumento do número de infeções por covid-19 está a obrigar a novas restrições em alguns países europeus. Em várias regiões da Alemanha e em toda a Grécia, por exemplo, voltou a ser limitada a entrada em espaços como restaurantes e lojas.

As novas regras na Grécia entraram em vigor este sábado. Volta a ser limitado o acesso a cafes e restaurantes., mesmo em esplanadas e nos serviços publicos e bancos. Os funcionários não vacinados têm agora de apresentar testes negativos à doença duas vezes por semana.

As novas restrições são a resposta ao aumento do número de casos num país que já ultrapassou, desde o início da pandemia, as 774 mil infeções por covid-19.

A subida do número de infetados traz tambem mais restrições na Alemanha, sobretudo na região da Saxonia, com novas limitações no acesso a eventos e espaços como bares e restaurantes.

A Alemanha registou, nas últimas 24 horas mais de 23 mil e 500 novos casos. Desde o início da pandemia foram diagnosticadas quase 5 milhões de pessoas com covid-19.