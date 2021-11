Não, a pandemia ainda não acabou: infeções e mortes sobem pelo mundo

A Áustria anuncia o reforço das patrulhas que vão controlar o acesso a cafés, restaurantes e hotéis, depois de Viena ter imposto o certificado de vacinação para tentar travar a subida das infeções por covid-19, ao mesmo tempo que, nos Estados Unidos, a abertura às viagens não essenciais fez disparar os voos com destino ao país.

Portas dos Estados Unidos novamente abertas

Pela primeira vez em 20 meses, milhares de passageiros vão poder aterrar nos Estados Unidos, oriundos de qualquer país para visitas consideradas não essenciais.

As fronteiras reabrem-se aos viajantes estrangeiros, mas com esquema vacinal completo contra a covid-19 e um teste negativo feito até 72 horas antes do embarque.

O levantamento das restrições nas fronteiras aéreas e terrestres ocorre quando 70% da população adulta está totalmente vacinada e já arrancou a administração de doses de reforço para maiores de 65 anos, ainda que a administração Biden se esteja a debater com questões jurídicas em torno da intenção de tornar obrigatória a imunização em empresas com mais de 100 funcionários.

População mais descontraída que Kremlin

Na Rússia, de regresso das férias forçadas impostas pelo Kremlin para travar a vertiginosa subida de infeções e mortes, o metropolitano de Moscovo espelha a relutância de alguns em reconhecer a gravidade desta quarta vaga de covid-19.

É possível ver-se carruagens sobrelotadas e utentes sem máscara, num país onde a taxa de vacinação não chega aos 35 por cento.

Alemanha de recordes

Na Alemanha, que tem menos de 70% da população com as duas doses, a taxa de incidência acumulada nos últimos sete dias atingiu, esta segunda-feira, um novo máximo desde o início de pandemia: mais de 201 infeções por 100 mil habitantes.

Mas atrás da Áustria

Na Áustria, com uma taxa de vacinação inferior a 65%, a taxa de incidência de infeções é três vezes superior à da vizinha Alemanha: 635 novos casos em 7 dias por 100 mil habitantes.

O Governo de Viena anunciou o reforço das patrulhas policiais, com mais 800 agentes, para impor novas regras que impedem quem não estiver totalmente vacinado de frequentar restaurantes, hotéis, cabeleireiros e grandes eventos públicos.

