Bruxelas aprova contrato de compra de potencial vacina contra a covid-19 com a Valneva

A Comissão Europeia aprovou hoje um contrato com a farmacêutica Valneva para a aquisição em 2022 de quase 27 milhões de doses da sua potencial vacina para a covid-19.

Este é o oitavo contrato com uma empresa farmacêutica para aquisição de vacinas contra a covid-19 e prevê a possibilidade de todos os Estados-membros da União Europeia (EU) adquirirem quase 27 milhões de doses em 2022, segundo um comunicado.

O contrato inclui ainda a possibilidade de adaptar a vacina da Valneva a novas estirpes e de os Estados-membros encomendarem até 33 milhões de doses adicionais em 2023.

O contrato com a Valneva vem ampliar a carteira de vacinas de produção europeia já garantidas, que abrange os contratos assinados com a AstraZeneca, a Sanofi-GSK, a Janssen Pharmaceutica NV, a BioNtech-Pfizer, a CureVac, a Moderna e a Novavax.

A Valneva é uma empresa biotecnológica europeia que desenvolve uma vacina de vírus inativado, produzida a partir do vírus vivo por desativação química.

Segundo o comunicado, trata-se de uma tecnologia vacinal tradicional, utilizada há 60/70 anos, com métodos estabelecidos e um elevado nível de segurança, sendo esta a tecnologia utilizada na maioria das vacinas contra a gripe e muitas vacinas infantis.

Atualmente, é a única vacina inativada candidata em fase de ensaios clínicos contra a covid-19 na Europa.

Em outubro, a Valneva anunciou que se prepara para dar início a um processo de avaliação contínua da sua vacina junto da Agência Europeia de Medicamentos.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.053.909 mortes em todo o mundo, entre mais de 250,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.