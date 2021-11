Covid-19: resposta global à pandemia debatida em reunião ministerial nos EUA

Uma reunião ministerial virtual nos Estados Unidos vai discutir hoje a coordenação do combate ao vírus SARS-CoV-2, a distribuição internacional de vacinas e a preparação para "pandemias futuras".

A reunião virtual terá início às 08:00 de Washington (13:00 em Lisboa) com uma declaração do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

Em cima da mesa estarão temas como a distribuição de vacinas, "financiamento sustentável para a segurança sanitária global" e o papel da colaboração regional.

Com o evento de hoje, os Estados Unidos pretendem reunir esforços para a comunidade internacional melhor "prevenir, detetar e responder coletivamente às ameaças de doenças infecciosas emergentes".

"Os ministros das relações exteriores devem desempenhar um papel central para por fim a esta pandemia e preparar o futuro" afirmou Antony Blinken numa nota de imprensa divulgada na semana passada, acrescentando que os representantes nacionais e líderes de organizações internacionais vão avaliar "o impacto do vírus e a ameaça de pandemias futuras".

Os Estados Unidos prometeram distribuir pelos países mais desfavorecidos, até 2022, cerca de 1,1 mil milhões de vacinas contra a covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 5.053.909 mortes em todo o mundo, entre mais de 250,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.217 pessoas e foram contabilizados 1.099.307 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.