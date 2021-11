Covid-19: Alemanha impõe novas restrições aos não vacinados

A Alemanha registou mais de 50.000 novos casos de covid-19 num único dia e vários estados introduzem novas restrições para os não vacinados. Nos Países Baixos, o Governo pondera impôr o primeiro bloqueio desde o verão.

O carnaval no meio da pandemia deveria ser algo impensável, ainda mais agora na Alemanha, que está no início de uma quarta onda da covid-19.

Antes de entrar no recinto, os foliões testaram à covid-19 ou apresentaram o certificado de vacinação.

Nos Países Baixos, vários estabelecimentos devem encerrar e grandes eventos ficaram suspensos. Os cafés e restaurantes poderão voltar a fechar mais cedo, numa altura em que o país reintroduziu as máscaras e a obrigatoriedade de mostrar o certificado de vacinação ou teste negativos em locais públicos.

Na Grécia, a situação é idêntica depois do aumento do número de casos, as restrições voltaram a apertar, visto que 30% da população adulta não está vacinada.

Na Rússia, os casos de covid-19 têm aumentado e, por isso, ao país vai preparar restrições para conter a subida descontrolada. Os números podem ser explicados pelas baixas taxas de vacinação e a falta de adesão às regras sanitárias.

O acesso a locais fechados deverá ficar restrito a quem apresentar certificado de vacinação ou teste negativo.

