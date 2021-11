Cerca de 170 alunos do centro escolar e 2.º ciclo de Murça estão em isolamento e com ensino à distância, como medida de prevenção contra a covid-19, após terem sido detetados 10 casos positivos.



De acordo com informações disponibilizadas pelo Agrupamento de Escolas de Murça, no distrito de Vila Real, foram comunicados 10 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, concretamente sete alunos, dois professores e um assistente operacional.



Como medida de prevenção contra a propagação da covid-19 e por decisão da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão Douro I, foram colocados em isolamento 174 alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos.



O centro escolar está, neste momento, a funcionar com alguns alunos do pré-escolar, tendo ido para casa seis turmas do 1.º ao 4.º anos de escolaridade.



Contactado pela agência Lusa, o diretor do Agrupamento de Escolas de Murça, José Alexandre, referiu hoje que todos os alunos dos 1.º e 2.º ciclos estão em regime de ensino à distância.



O responsável referiu que, na quinta-feira, foi realizado um rastreio e acrescentou que o número de casos "não se alterou", o que significa que a "situação está a estabilizar".



Agora, explicou, vai ser cumprido o período de isolamento que foi determinado.

Os alunos foram sendo enviados para casa de forma gradual desde segunda-feira, dia 08 de novembro.



António Marques, vice-presidente da Câmara de Murça, disse que o município está a acompanhar a situação com "proximidade total" com o agrupamento de escolas, a saúde pública e o ACES.