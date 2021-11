Covid-19: Governo não descarta novo confinamento 

O número de casos de covid-19 tem vindo a aumentar e, dentro de duas a quatro semanas, Portugal pode atingir as 240 infeções por 100 mil habitantes.

Perante a tendência crescente que desenha uma quinta vaga, a ministra da Saúde não descarta a possibilidade de um novo confinamento e apela à vacinação.

Segundo o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a manter-se esta taxa de crescimento a nível nacional, "estima-se que o limiar de 240 casos em 14 dias por 100 mil habitantes possa ser ultrapassado em 15 a 30 dias".

"O agravamento da situação epidemiológica na Europa e o aumento da intensidade epidémica em Portugal deve condicionar um aumento do nível de alerta do sistema de saúde para aumentos de procura de cuidados de saúde no próximo mês", alerta ainda o documento.