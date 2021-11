Covid-19: Maioria dos internados em Coimbra e na Madeira não estão vacinados

Os internamentos por covid-19 estão a subir há mais de duas semanas. A maior preocupação são as unidades de cuidados intensivos (UCI), onde existe muitas pessoas não vacinadas. Os especialistas dizem que é preciso acelerar a vacinação da terceira dose e reorganizar o sistema.

A linha vermelha traçada pelas autoridades de saúde são 250 camas ocupadas com doentes covid-19. Ao chegar a este limite, os hospitais devem pôr em prática os planos de contingência.

Para já, Portugal está ainda longe desse valor devido à elevada taxa de vacinação. No entanto, há mais de duas semanas que a tendência dos internamentos tem sido crescente. Nesta fase, os especialistas deixam um alerta: é preciso preparar uma resposta adequada à quinta vaga da pandemia.

O reforço da vacinação com a terceira dose é essencial. Em várias UCI, as pessoas internadas não estão vacinadas – como é o caso de Coimbra e Madeira. O mesmo acontece noutros países da Europa, o que já motivou um alerta por parte da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa). A vacinação continua a ser melhor forma de evitar a doença grave e a morte.

A falta de meios humanos no Serviço Nacional de Saúde é um dos problemas que para enfrentar a quinta vaga da covid-19.