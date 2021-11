Covid-19: Bruxelas propõe revisão do prazo de validade dos certificados para 9 meses 

A Comissão Europeia propõe a revisão do prazo de validade do certificado de vacinação da covid-19 para 9 meses, após a segunda toma da vacina.

Bruxelas abre ainda caminho para que as doses de reforço sejam vinculadas aos certificados.

A proposta prevê que os documentos passem a ser válidos, a partir de 10 de janeiro de 2022, apenas por 9 meses, período durante o qual os detentores continuarão sem precisar de realizar testes ou fazer quarentena à chegada de outro país.

Num comunicado emitido esta quinta-feira, a comissão explica que esta é uma abordagem "focada nas pessoas", numa atualização das regras de coordenação da segurança e liberdade de circulação na União Europeia.

A mudança no prazo de validade tem em consideração as últimas orientações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, em relação à administração de doses de reforço seis meses após a vacinação completa.



