Covid-19: Bruxelas recomenda que maiores de 12 anos sigam regras dos adultos para viajar

Bruxelas avança com novas recomendações de viagens e propõe que o certificado de vacinação seja válido apenas nove meses após a toma da segunda dose.

A União Europeia quer que os países acelerem a dose de reforço. Quem não a tomar, corre o risco de ver o certificado de vacinação caducar.

"Os Estados Membros devem aceitar os certificados de vacinação até aos nove meses após a primeira série de vacinação. Após os nove meses, o certificado não será reconhecido sem a dose de reforço", disse o comissário da Justiça, Didier Reynders.

As recomendações de Bruxelas alargam-se às viagens em família. As crianças até aos seis anos devem viajar sem restrições, mas os maiores de 12 devem seguir as regras dos adultos - tomar a vacina ou fazer um teste à covid-19.

SAIBA MAIS