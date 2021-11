África do Sul associa a nova variante ao aumento exponencial de casos de covid-19 no país

As autoridades da África do Sul já estão a associar a nova variante ao aumento exponencial das infeções de covid-19 no país.

O ministro da Saúde fala num desafio para as autoridades que voltam a reunir este fim de semana para avaliar as implicações de uma nova vatiante potencialmente mais contagiosa.

A nova variante B.1.1.529

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada para a "ocorrência de uma nova variante de covid-19" na África do Sul e Botsuana, com "elevado número de mutações", anunciou esta quinta-feira a diretora da OMS para África, Matshidiso Moeti.

A nova variante do coronavírus está a levar à suspensão de voos provenientes da África Austral em vários países.