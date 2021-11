Primeiro-ministro admite preocupação com a variante Omicron

O primeiro-ministro, António Costa, admite alguma preocupação com a nova variante do coronavírus e diz que está a tomar as medidas adequadas, num momento em que ainda não foram identificados casos em Portugal.

Para atrasar a chegada da variante Omicron, o Governo toma medidas e restringe algumas viagens.

No terreno, já estão equipas a recolher informações para estudar a nova variante.

As próximas semanas vão ser determinantes para saber se esta variante é mais transmissível e resistente às vacinas.

Mas não é só a nova variante que preocupa: em Portugal, as infeções continuam a aumentar.

Contudo, os especialistas pedem prudência e afirmam que não há motivo para alarme.

Para aqueles que continuarem a viajar para o estrangeiro, há novas regras a partir de quarta-feira.

Quem entrar em Portugal sem teste negativo, via aérea, terreste, marítima ou fluvial arrisca-se a pagar uma multa entre 300 a 800 euros.

