Covid-19: Governo britânico prevê aumento de casos relacionados com nova variante 

O secretário de Estado da Saúde britânico defende as medidas adicionais tomadas pelo Governo por causa da nova variante do coronavírus.

Com nove casos já identificados no Reino Unido, Edward Argar admite, em entrevista à Sky News, que o número deve aumentar nos próximos dias.

O Governo britânico anunciou medidas para tentar conter a propagação, como a aplicação de testes para pessoas que chegam ao país e a obrigatoriedade do uso de máscaras em alguns locais.

O Executivo está também estudar o reforço da vacina em pessoas com as duas doses, para tentar enfraquecer o impacto da nova variante detetada pela primeira vez na África do sul.

