Covid-19: último voo entre Moçambique e Portugal aterrou em Lisboa na tarde de sábado

O Governo português suspendeu, a partir desta segunda-feira, os voos de e para Moçambique, depois de ter sido identificada uma nova variante da covid-19 em vários países da África Austral e em Angola.

O último avião vindo de Moçambique com destino a Lisboa chegou ao aeroporto no sábado à tarde com mais de 260 passageiros, tendo todos realizado um teste PCR à chegada e estando obrigados a cumprir quarentena de 14 dias.

Para esta segunda-feira estava prevista a chegada de um novo voo de Moçambique a Lisboa, às 18:10, tendo sido cancelado.

Para além da suspensão de voos de Moçambique, quem chega da África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué fica obrigado a cumprir uma quarenta de 14 dias.

Esta decisão surge no seguimento das preocupações e medidas de contenção na União Europeia, suscitadas pela deteção de uma nova variante, na África do Sul, potencialmente mais infecciosa, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) denominou Omicron.

SAIBA MAIS