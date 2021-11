Ómicron: cancelamentos provocam confusão no aeroporto de Joanesburgo

No aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, muitos passageiros dizem ter sido deixados completamente desamparados devido ao cancelamento de voos, na sequência da deteção na Europa de casos da nova variante da covid-19.

As filas acumulam-se junto aos balcões de atendimento das companhias aéreas com queixas de viajantes a quem não foi dada nenhuma alternativa.

No aeroporto foram montadas mais tendas de testagem, uma das medidas postas em prática pelo Governo sul-africano para reforçar o controlo dos contágios e detetar eventuais casos da variante Ómicron.

Portugal suspende voos com Moçambique

O Governo português suspendeu, a partir desta segunda-feira, os voos de e para Moçambique. O último avião vindo de Moçambique com destino a Lisboa chegou ao aeroporto no sábado à tarde com mais de 260 passageiros, tendo todos realizado um teste PCR à chegada e estando obrigados a cumprir quarentena de 14 dias.

Para além da suspensão de voos de Moçambique, quem chega da África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué fica obrigado a cumprir uma quarentena de 14 dias.

