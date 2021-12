Médico infetado com variante Ómicron esteve no Garcia de Orta na quinta-feira

Entre os 13 casos da variante Ómicron em Portugal está um médico do Belenenses SAD que também trabalha no Hospital Garcia de Orta. Por precaução, as urgências e consultas externas de pediatria vão estar encerradas durante duas semanas.

O diretor clínico do B-SAD fez cinco urgências no Garcia de Orta e um dia de consultas na USF de Almada Seixal. Estava a fazer estágio na pediatria.

O hospital aplicou a medida de isolamento profilático imediato a todos os contactos de risco identificados, cumprindo assim as orientações da autoridade de saúde.

Em comunicado, o hospital adianta que foram detetados 28 contactos de risco entre os profissionais de saúde, os quais estão a ser acompanhados pelo Departamento de Saúde Ocupacional da unidade hospitalar e que vão permanecer em isolamento profilático durante 14 dias.

Todos os profissionais identificados como contactos de risco realizaram teste PCR, para pesquisa de SARS-CoV2, e até ao momento não foram confirmados resultados positivos.

Foram igualmente identificados 46 utentes, entre crianças e acompanhantes, considerados contactos de risco, em ambulatório, que já estão a ser seguidos pela autoridade de saúde local.

Saiba mais