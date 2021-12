Ómicron em Portugal: "Apagar o fogo antes que se alastre parece lógico"

Portugal identificou 19 casos da variante Ómicron associados a um surto no Belenenses SAD. Entre os infetados há um médico que esteve de serviço no hospital Garcia de Orta, o que levou as autoridades de saúde a encerrar os serviços de urgência pediátrica e consultas externas de pediatria. Gustavo Carona, médico intensivista no hospital Pedro Hispano, defende que se deve “apagar o fogo antes que se alastre”

“Há uma certa desproporção [na decisão] que só pode ser explicada pela preocupação da variante Ómicron”, diz em entrevista à Edição da Noite da SIC Notícias. “O princípio de precaução – apagar o fogo antes que se alastre – parece lógico. Porque nós temos vindo a correr muitas vezes atrás do prejuízo”, acrescenta.

Na opinião do médico, “já vamos certamente atrasados” para evitar que a nova variante passe a ter transmissão comunitária. Para já a Direção-Geral de Saúde afirma que se trata de um surto. No entanto, Gustavo Carona considera que “o esforço compensa, para tentar que não venha a acontecer”.

Entre as poucas informações sobre a variante, o intensivista destaca que a Ómicron é uma variante mais transmissível e mais infecciosa do que as anteriormente identificadas, tornando-a “mais competitiva do que a delta”. Além disso, “parece que esta variante é bastante mais competente a reinfetar do que as anteriores”.