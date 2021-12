Primeiro voo de repatriamento de portugueses retidos em Moçambique já chegou

O primeiro voo de repatriamento de portugueses retidos em Moçambique chegou este sábado a Lisboa. Na partida houve críticas às autoridades nacionais.

Antes do regresso a Portugal, entre as 282 pessoas que embarcaram no A330neo da TAP, houve quem não entendesse a necessidade de encerrar as ligações aéreas com Moçambique.

À chegada, os passageiros tiveram de apresentar um teste negativo à covid-19 ou um certificado de recuperação.

Quem não o fizer, arrisca-se a receber uma multa de 300 euros e a companhia aérea arrisca-se a ter que pagar uma coima de até 40 mil euros.

