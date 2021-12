Voo de repatriamento de Moçambique: confusão e longas filas no aeroporto de Lisboa

Pelo menos 282 pessoas formaram uma longa fila para fazer um teste à covid-19, este sábado, no aeroporto de Lisboa.

Os passageiros chegaram ao final da tarde, no voo de repatriamento de Maputo, Moçambique. Viajaram com teste negativo feito no país de origem, mas alguns foram surpreendidos por terem que realizar outro teste à chegada e por terem de o pagar.

À SIC, a secretária de Estado das Comunidades Portugueses, Berta Nunes, diz que a informação é clara e que se trata de uma medida de precaução.

O próximo voo de repatriamento de Portugueses que estão em Maputo está previsto para esta segunda-feira.

