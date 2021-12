Covid-19: doze companhias aéreas multadas por incumprimento das regras no controlo de fronteiras

Doze companhias aéreas, entre as quais a TAP, já foram multadas por não cumprirem as regras no controlo de fronteiras.

Por cada passageiro que entre em Portugal sem teste à covid-19 ou sem certificado digital a companhia aérea pode pagar entre 20.000 a 40.000 euros. Já o passageiro incorre numa multa que varia entre os 300 e os 800 euros.

De acordo com o jornal Público, desde 1 de dezembro, o SEF instaurou 155 autos.

Estão isentos de apresentar teste, os passageiros de voos domésticos, menores de 12 anos e as tripulações. A obrigatoriedade de testes para entrar em Portugal vai estar em vigor até 9 de janeiro.

