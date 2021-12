Governo de Bolsonaro recusa discriminar população não vacinada

O Brasil não impõe a apresentação de certificado de vacinação nas entradas no país. O Governo exige apenas a realização de teste à covid-19 e obriga os viajantes não vacinados a cumprirem quarentena de cinco dias.

Após o período de quarentena de cinco dias, os viajantes não vacinados deverão realizar um novo teste. Caso o resultado seja negativo, estarão autorizados a prosseguir a sua viagem.

O Governo de Jair Bolsonaro recusa discriminar a população não vacinada. Rejeita, assim, as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tinha defendido a adoção do passaporte de vacinação para diminuir o risco da variante Ómicron, já em circulação no país.

O Brasil continua a ser um dos três países mais afetados pela pandemia no mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, apesar de a pandemia estar em queda no país desde junho.

