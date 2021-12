Primeira-ministra da Finlândia pede desculpa por ir a discoteca após contacto com caso de covid-19

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, pediu desculpa publicamente por ter ido a uma discoteca após um contacto com um caso positivo de covid-19.

Sanna Marin, no sábado à noite, esteve numa discoteca em Helsínquia horas depois do ministro dos Negócios Estrangeiros ter testado positivo, explica a BBC.

Ao início a primeira-ministra finlandesa recebeu a informação de que não precisava de cumprir isolamento por estar totalmente vacinada, mas uma informação posterior aconselhava-a a ficar. No entanto esta segunda mensagem, disse Sanna Marin, foi enviada para o telemóvel de trabalho, que tinha deixado em casa, e por isso não a viu.

A primeira-ministra, de 36 anos, já no domingo, quando viu a mensagem, fez de imediato um teste à covid-19, cujo resultado deu negativo.

Através de uma publicação no Facebook, na segunda-feira, Sanna Marin admite que deveria ter verificado as orientações e usado o bom senso.

"Lamento muito por não ter entendido que precisava de fazer isto", escreveu.

Sanna Marin tem enfrentado uma onda de duras críticas depois de terem sido publicadas fotografias suas a dançar naquela noite numa revista. A oposição criticou-a e disse que, como primeira-ministra, deveria ter dado um bom exemplo e isolar-se voluntariamente.

Na Finlândia, qualquer pessoa que esteja vacinada com as duas doses da vacina contra a covid-19 não tem de cumprir isolamento em caso de contacto com um caso positivo. No entanto, é recomendado que sejam evitados os contactos até ser feito um teste.

Desde o início da pandemia, a Finlândia registou cerca de 196.000 casos e 1.384 mortes. Porém, desde setembro que o número de infeções tem vindo a aumentar. Da variante Ómicron há registo de oito casos no país.

