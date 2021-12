Quarentena para viajantes não vacinados no Brasil entra em vigor no sábado

O Governo brasileiro publicou esta quinta-feira a portaria que obriga a uma quarentena de cinco dias os viajantes não vacinados contra a covid-19 que desembarquem no país, numa medida que vigorará a partir de sábado.

Todos os cidadãos que cheguem ao Brasil por via área necessitam de apresentar o certificado de vacinação contra a covid-19, além de um teste negativo à doença do tipo antígeno feito em até 24 horas antes do voo ou RT-PCR realizado em até 72 horas.

Se o viajante não estiver imunizado, terá de fazer uma quarentena de cinco dias na cidade do seu destino final e, posteriormente, um novo teste à covid-19. Caso o resultado seja negativo, estará autorizado a prosseguir a sua viagem.

