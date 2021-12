Covid-19: uma ronda pelo mundo

O Reino Unido voltou a ultrapassar os 50 mil casos de covid-19 num dia. A nova variante Ómicron está a propagar-se rapidamente em Inglaterra e na Escócia e um estudo revela que a dose de reforço é um meio eficaz para aumentar a proteção contra a doença.

Na capital austríaca, houve uma manifestação contra a vacinação obrigatória. Milhares de pessoas protestaram em Viena numa manifestação convocada pela extrema-direita. O confinamento geral na Áustria termina este domingo, mas mantém-se para quem não está vacinado.

França registou na semana passada uma média de 44 mil casos por dia. Há cerca de 2.500 internados nos cuidados intensivos e há hospitais que já sentem a pressão.

Nos Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia e que já ultrapassou os 50 milhões de casos, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças aprovou a dose de reforço da vacina da Pfizer para os jovens de 16 e 17 anos.

No Perú, os maiores de 18, só entram em espaços públicos fechados com o certificado de vacinação. Uma medida para travar as infeções, no país com a maior taxa de mortalidade covid-19 no mundo.

