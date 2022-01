Atrasos nos testes à covid-19 obriga alunos a cumprir mais dias de isolamento

Há alunos que estão a cumprir 14 dias de isolamento em vez de 10, por causa de atrasos nos testes na requisição de testes à covid-19. O problema estará relacionado com a maior afluência à plataforma informática.

Segundo as normas da Direção-Geral da Saúde, os alunos que sejam contactos de risco de um colega infetado devem cumprir 10 dias de isolamento desde que façam dois destes PCR: ao 5.º e ao 10.º dia.

Apesar disso, há casos em que tal não está a acontecer. Na ausência de um teste negativo ao fim de 10 dias de isolamento, há alunos que acabam por ficar 14 dias em casa.

A partir do próximo ano e com mais crianças vacinadas, as escolas esperam que o impacto dos isolamentos seja menor.

A SIC questionou os serviços partilhados do Ministério da Saúde e a DGS sobre os atrasos na plataforma e na dificuldade na requisição de testes. Até à data desta reportagem, não obteve resposta.

