Covid-19: França proíbe entrada de turistas britânicos no país

Depois de esta quarta-feira ter reportados mais de 78 mil novos casos, hoje chegam do Reino Unido mais de 88 mil novas infeções nas últimas 24 horas. Trata-se de um novo máximo diário desde o início da pandemia no país.

O Reino Unido registou só, nas últimas 24 horas, 88.370 novos casos, 1.691 dos quais associados à variante Ómicron. Quanto à óbitos, as autoridades de saúde britânicas dão conta de 146 mortes (menos 19 em relação à véspera).

A variante Ómicron está a crescer no país. Esta quinta-feira, foram divulgados mais 1.691 casos. Ao todo, o Reino Unido soma quase 12 mil casos da nova variante. O Governo francês fechou as portas aos turistas britânicos. Apenas as viagens essenciais estão autorizadas e com testes PCR com menos de 24 horas.

Perante o aumento de casos, a Rainha Isabel II também alterou planos. Por precaução a monarca cancelou o almoço de Natal com membros mais afastados da família real, uma tradição que costuma ter lugar na semana que antecede o Natal.

