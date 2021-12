O virologista João Gonçalves explica que a variante Ómicron do coronavírus é "altamente infeciosa", no entanto, não está a provocar doença grave.

Na Edição da Tarde, adianta que a nova variante é cerca de três a cinco vezes mais infeciosa que a Delta.

No entanto, refere que a replicação do vírus é "muito menor nos pulmões":

"Dados mostram que os doentes não têm doença tão grave e as hospitalizações são 30% menos do que com a Delta".