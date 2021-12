Covid-19: Dezenas de portugueses impedidos de viajar por causa de novas regras

Dezenas de portugueses já foram impedidos de embarcar em voos do Reino Unido para passar o Natal em Portugal devido à "falta de clareza" das regras dos testes à covid-19 e aplicação rigorosa das companhias aéreas, queixaram-se alguns dos afetados.

Desde 1 de dezembro, quanto foi declarada situação de calamidade, que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a apresentar teste negativo à covid-19 ou certificado de recuperação no desembarque, independentemente de estarem vacinados.

No entanto, as regras não deixam claro que deixaram de ser aceites os autotestes antigénio, mais baratos por isso usados mais amplamente pelos viajantes, e que passou a ser exigida a "realização laboratorial de teste".

Sara Novais foi uma das pessoas apanhada de surpresa e impedida de viajar hoje na Ryanair num voo de Londres para o Porto.

Ao ver relatos nas redes sociais de que os autotestes antigénio não estavam a ser aceites, decidiu fazer um segundo teste numa clínica "por precaução", mas este também foi rejeitado, contou à agência Lusa.

O argumento usado foi que o certificado mencionava a marca "Flowflex", a qual a funcionária da transportadora lhe disse que não era "suficientemente forte", impedindo-a de embarcar.

"Isto foi o que a Ryanair me disse. Onde está a informação sobre isso? Enquanto a funcionária que me estava a atender foi falar com o responsável para ter a certeza, mostrei à funcionária do lado e esta disse-me que não via nada de mal no teste, por isso se tivesse sido atendida por ela teria conseguido", lamentou.