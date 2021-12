A ministra da Saúde, Marta Temido, faz hoje o balanço da evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, numa conferência de imprensa, transmitida em direto na SIC Notícias.

DGS alerta para "período de maior stress"

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisou que se aproxima um período difícil e apela à vacinação contra a covid-19, à responsabilidade nos comportamentos e ao uso dos autotestes.

"O que eu diria aos portugueses, independente do que vai acontecer nos próximos dias em termos da variante, é que temos de estar conscientes e responsáveis dos riscos que corremos no nosso dia a dia. Estar cientes de que pandemia não acabou, que temos uma nova variante, e que vamos entrar no período de maior 'stress' do ano, o inverno, pelas baixas temperaturas e pela circulação de outros vírus que não o Sars-CoV-2", disse à Lusa.

A pandemia de covid-19 e a nova variante, com uma grande capacidade de propagação, mas também o inverno, vão condicionar as festas de Natal e ano novo, alerta Graça Freitas, acrescentando que "tradicionalmente a última semana de dezembro e o mês de janeiro são períodos difíceis". Porque há o frio, existem os vírus e as festas nas quais as pessoas se tendem a juntar.

Costa admite manter restrições após 9 de janeiro

António Costa dá como certo que as medidas nas fronteiras são para "manter ou até reforçar", o que quer dizer que pelo menos o teste negativo à covid-19 deve continuar a ser obrigatório para entrar em Portugal.

Quanto às outras medidas, nomeadamente aquelas que estão em vigor apenas na primeira semana de 2022, o primeiro-ministro não dá detalhes, apenas recusa que o encerramento das escolas se prolongue além de dia 9 de janeiro.

