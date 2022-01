Porque é que a variante Ómicron precisa de uma vacina adaptada?

A variante Ómicron é mais transmissível do que a variante Delta e, aparentemente, causa doença menos grave, explicou Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Sabe-se que está a ser desenvolvida uma vacina adaptada à nova variante, mas porquê?

A Ómicron está a tornar-se dominante em Portugal, representando 20% dos casos atuais, com a perspetiva de sobrepor-se à Delta nas próximas semanas. No caso da variante Delta, as vacinas contra a covid-19 existentes no mercado mostraram-se extremamente eficazes, mas o mesmo não acontece com a nova variante.

Os dados científicos mostram que a vacina não é tão eficaz contra a Ómicron, sendo necessária uma dose de reforço. "Aquilo que uma vacina adaptada pode trazer é um grau de proteção ainda superior ao que se consegue agora", referiu Miguel Prudêncio.

O investigador apela a quem está indicado para a terceira dose que faça o reforço vacinal, uma vez que os dados mostram que a "dose de reforço é importante".

