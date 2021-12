Farmácias vão ter mais vagas para testes à covid-19 até ao Natal

O Infarmed reuniu com várias associações da área da saúde para responder à falta de testes. Espera-se que até ao Natal as farmácias abram mais vagas para testes gratuitos. Há algumas semanas que a pressão da procura é muito grande.

Quando, no início do mês de dezembro entraram em vigor as novas restrições, tornou-se mais difícil conseguir comprar um autoteste ou fazer um teste à covid-19 numa farmácia.

Por causa disso e pela recomendação do reforço da testagem para os dias festivos, o Infarmed convocou todos os agentes que participam na distribuição dos testes para uma reunião.

Espera-se que, até ao Natal, as farmácias abram mais vagas para fazer a testagem. O Presidente da Associação Nacional das Farmácias diz que há disponibilidade por parte dos fornecedores e que as farmácias terão também mais capacidade para responder à procura.

São agora 1.200 as farmácias que fazem testes gratuitos ao abrigo do Serviço Nacional de Saúde.

Além dos quatro testes mensais gratuitos, o SNS vai comparticipar todos os testes antigénio de uso profissional, desde que sejam prescritos por médicos de família ou pela Saúde 24.

A decisão deverá ser anunciada em breve.

