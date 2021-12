Covid-19: Brasil exige certificado de vacinação e teste negativo para entrada no país

O Governo brasileiro anunciou esta segunda-feira que será necessária a apresentação do certificado de vacinação contra a covid-19, assim como um teste negativo à doença, para a entrada no país por via aérea.

Os passageiros que desembarquem no Brasil terão de apresentar à companhia aérea o certificado de vacinação, um teste negativo, do tipo RT-PCR realizado até 72 horas antes do embarque ou teste de antígeno feito em até 24 horas, e o comprovativo do preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante.

Quem fica dispensado de apresentar o certificado de vacinação?

Ficarão dispensados de apresentar o certificado de vacinação os viajantes que tenham alguma condição de saúde que contraindique a vacinação; que não estejam elegíveis para a imunização devido à idade; devido a questões humanitárias; cidadãos provenientes de países com baixa cobertura vacinal; e brasileiros e estrangeiros residentes no país que não estejam complemente vacinados.

"Os viajantes dispensados do comprovativo de vacinação, ao ingressarem no território brasileiro, deverão realizar quarentena, por 14 dias, na cidade do seu destino final e no endereço registado na Declaração de Saúde do Viajante".

Essa quarentena pode ser descontinuada mediante um resultado negativo ao teste RT-PCR ou de antígeno realizado a partir do 5.º dia do início da quarentena, desde que o viajante esteja assintomático, segundo o documento.

Já os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que saíram do país até 14 de dezembro de 2021, estão dispensados da apresentação do certificado de vacinação ou de quarentena no regresso ao país sul-americano.

Não serão aceites atestados de recuperação da covid-19 em substituição ao certificado vacinal.

Fica também suspensa, em caráter temporário, a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros, procedentes ou com passagem, nos últimos 14 dias antes do embarque, pela África do Sul, Botsuana, Reino de Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

No entanto, as viagens estão autorizadas caso o viajante tenha residência por prazo determinado ou indeterminado no Brasil; seja cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro; ou um profissional em missão a serviço de um organismo internacional.

Viajantes brasileiros e estrangeiros terão de apresentar o certificado de vacinação para entrar no país por via terrestre.

