Covid-19: Infeção pela variante Ómicron apresenta menor risco de internamento

O Reino Unido voltou a registar um novo máximo de casos diários de covid-19: foram quase 120 mil em 24 horas. A pressão nos hospitais aumenta, não só pelo aumento dos internamentos – que é ainda ligeiro – mas também porque há cada vez mais funcionários do serviço de saúde que estão infetados e impedidos de trabalhar.

Também esta quinta-feira, a Agência Britânica para a Segurança Sanitária publicou um estudo que revela que o risco de internamento com a variante Ómicron pode ser até 70% mais baixo do que nos casos de infeção por outra variante.

O estudo incluiu 132 pessoas internadas no hospital com a nova variante do SARS-CoV-2. As conclusões são animadoras: o risco de admissão num serviço de urgência é entre 30 e 45% menor e o risco de internamento varia entre 50 e 70%, quando comparado com outras variantes.

A Agência Britânica para a Segurança Sanitária conclui ainda que dez semanas depois de ser administrada a dose de reforço, a eficácia da vacina cai entre 15 e 25%. Ainda assim, a terceira dose reduz o risco de doença grave e morte.

