Surto covid-19: responsável da discoteca em Coimbra garante que normas foram cumpridas

Em Coimbra, as autoridades de saúde identificaram nos últimos dias pelo menos 50 casos de covid-19 em jovens ente os 16 e os 18 anos. O surto está associado a um evento que se realizou numa discoteca em Coimbra. À SIC, um responsável do espaço garantiu que as normas foram cumpridas e que existiam no local testes gratuitos.

No passado fim de semana os jovens reuniram-se numa discoteca no centro de Coimbra. Os primeiros diagnósticos surgiram na segunda-feira e a partir daí o rastreio de contactos e a testagem de centenas de pessoas revelou mais infeções.

Os jovens estão com sintomas ligeiros, mas as autoridades de saúde prosseguem com os rastreios.

