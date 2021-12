Covid-19 na Europa: novos máximos em vários países

Quase 120 mil casos em 24 horas: é um novo máximo no Reino Unido desde o início da pandemia. Apesar dos números, o primeiro-ministro, Boris Johnson recusou impor novas restrições antes do Natal, sugerindo, em contrapartida, o que considera ser o melhor presente para este ano: a Vacina.

A grande responsável pelo aumento de infeções no Reino Unido é a nova variante, mas tudo indica que a taxa de internamento dos infetados com a Ómicron é mais baixa. Ainda assim, os especialistas alertam para o impacto que possa vir a ter nos serviços de saúde já pressionados. São dados que também preocupam o governo francês, sobretudo depois do mais recente balanço: mais de 90 mil casos nas últimas 24 horas, um novo máximo no país. O ministro da Saúde estima que entre o Natal e o fim do ano França possa vir a registar 100 mil casos diários.

Em Itália, a variante Ómicron é responsável por cerca de 28% dos casos. Com o país a registar novos recordes (quase 45 mil casos num dia) o governo decidiu reduzir a validade do certificado de saúde de nove para seis meses e diminuir o tempo para a inoculação da terceira dose. As máscaras também voltam a ser obrigatórias na via pública.

Em Espanha, a obrigação de usar uma máscara ao ar livre já está em vigor, independentemente da distância de segurança entre as pessoas.

Pelo terceiro dia consecutivo o país superou o máximo de novos casos de covid-19 com quase 73 mil infeções em 24 horas.

