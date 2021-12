Covid-19: protestos contra restrições em vários países da Europa

Em Barcelona, nem a noite de Natal impediu os protestos contra as restrições no âmbito da pandemia na Catalunha, pelo menos até 7 de janeiro. As medidas avançadas incluem limite máximo de 10 pessoas em encontros sociais, a redução nos restaurantes, lojas e teatros e recolher obrigatório entre 01:00 e 06:00.

Na Bélgica as novas restrições têm como alvo o setor da Cultura. Os protestantes juntaram-se contra o encerramento de teatros, cinemas e salas de espetáculo.

Em França serão adotadas medidas na segunda-feira, devido ao aumento dos casos e dos internamentos por covid-19.

Em Israel, a filha do primeiro-ministro, Naftali Bennett, testou positivo e como consequência encontra-se em isolamento profilático.

