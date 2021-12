Covid-19: Governo terá pedido ajuda a militares para realizar inquéritos epidemiológicos

O Governo terá voltado a pedir ajuda às Forças Armadas para reforçar o rastreio da rede de contactos com casos positivos de covid-19, como também para realizar os inquéritos epidemiológicos.

O primeiro pedido terá chegado na semana passada por parte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo por falta de capacidade de resposta.

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo Jornal I, que explica que esta falta de recursos humanos para a realização dos inquéritos faz com que, muitas vezes, o número de infetados seja superior aos dados divulgados pelas Autoridades de Saúde.

Até ao momento, as Forças Armadas já mobilizaram noventa militares para o terreno.

Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública diz que há falta de meios para fazer o rastreio de contactos

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, alerta para a necessidade de reforçar os meios para fazer o rastreio de contactos de risco devido à covid-19.

Diz que, "neste momento", com os recursos que estão no terreno, não é possível fazer face às necessidades do rastreio de contactos: "Não é humanamente possível".

Na SIC Notícias, destaca que os números dos internamentos e mortalidade estão "bastante abaixo do experienciado no passado" e que o importante é conseguir assegurar que o Serviço Nacional de Saúde continue a responder àquilo que são as necessidades.

Ainda assim, Ricardo Mexia considera que o número de casos de covid-19 pode aumentar nas próximas semanas.

