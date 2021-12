Famílias já podem pedir apoio excecional devido ao encerramento de escolas, creches e ATL

A partir desta segunda-feira, as famílias voltam a poder recorrer ao apoio excecional por causa do encerramento de escolas, creches e dos ATL.

Este é um apoio dado aos pais caso precisem de faltar ao trabalho para ficar com os filhos durante os períodos de suspensão de atividades.

O apoio vai agora abranger mais famílias, uma vez que estão incluídos os alunos até aos 12 anos.

Para receber este apoio, os pais devem preencher a declaração da Segurança Social e entregá-la às entidades empregadoras: no caso dos trabalhadores por conta de outrem, três dias antes do início do apoio; no caso dos trabalhadores independentes, serão os próprios a preencher o requerimento na Segurança Social Direta.

SAIBA MAIS