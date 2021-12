Regresso dos emigrantes a Bragança provoca elevada procura por testes à covid-19

A corrida aos testes em Bragança continua esta segunda-feira.

O regresso dos emigrantes, que vieram passar o Natal à terra, foi um dos motivos da elevada procura.

Um dos centros de testagem em Bragança está a realizar uma média de quase 400 testes diários. Dos milhares realizados nos últimos dias, 6% tiveram resultado positivo.

Com a proximidade do fim de ano, estima-se que a procura de testagem volte a aumentar no final desta semana.

