Sobe para seis número de casos de covid-19 no Marítimo

O número de casos positivos ao Sars-Cov-2 no Marítimo subiu esta segunda-feira para seis, informou o clube da I Liga de futebol no seu sítio oficial, confirmando a infeção de Fábio China, Rúben Macedo e, por último, Pedro Pelágio.

"Edgar Costa, Stefano Beltrame, Diogo Mendes, Rúben Macedo, Fábio China e Pedro Pelágio testaram positivo à covid-19 e não vão a jogo por estarem a cumprir isolamento", pode ler-se na nota publicada pelo emblema madeirense, que recebe na terça-feira o Vizela para a 16.ª jornada da I Liga.

Ainda na mesma nota, o clube adiantou que "André Vidigal testou inclusivo e, por isso, aguarda novo resultado nas próximas horas".

Para o encontro frente aos minhotos, Vasco Seabra convocou todos os atletas disponíveis, tendo o clube relembrado o surto de mais de uma dezena de infetados que atingiu a equipa de sub-23 maritimista, que "passa a ser uma fonte não válida para reforçar a equipa para este encontro, num cenário que se agrava por também existirem casos ativos na equipa B".

Os "leões" da Madeira têm apenas 15 jogadores disponíveis para o encontro frente ao Vizela, já que Tim Soderstrom e Bruno Xadas continuam a recuperar de mazelas físicas.

O Marítimo, 10.º classificado, com 14 pontos, recebe o Vizela, 14.º, com menos um ponto, na terça-feira, às 19:00, no Estádio dos Barreiros, no Funchal.

