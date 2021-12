Concerto que juntou cerca de 200 pessoas na Amareleja foi autorizado pela DGS

Um salão de eventos na Amareleja juntou cerca de 200 pessoas num concerto no passado domingo. As imagens que circulavam pelas redes sociais provocaram indignação, mas o espetáculo foi autorizado pela Direção-Geral da Saúde.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram um aglomerado de pessoas num concerto, dentro de um salão de eventos, muitas sem máscara, incluindo alguns funcionários.

O concerto realizou-se da 00:00 às 06:00 da manhã do passado domingo e juntou cerca de 200 pessoas. Foi a própria Direção-Geral da Saúde que autorizou a realização.

No documento enviado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, pode ler-se que, tendo em conta que o concelho é atualmente de risco moderado e que o estabelecimento respeitou as normas da DGS noutro evento, é dada a autorização para realização do concerto, desde que estivessem asseguradas as medidas exigidas pela DGS.

Todos foram alertados para o uso da máscara, ainda assim, os vídeos mostram alguns funcionários sem a utilizarem.

O espetáculo foi organizado com um mês de antecedência. As palavras de António Costa protegem a sua realização, assim como a Resolução do Conselho de Ministros de 23 de dezembro.

A Direção-Geral da Saúde aprovou a realização deste evento, assim como o jantar de Ano Novo que já têm preparado para 31 de dezembro.

Saiba mais