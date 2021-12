A taxa de ocupação dos hotéis da Madeira para a passagem de ano está nos 90%. Apesar dos cancelamentos, o destino aguentou bem.

Os turistas já começaram a chegar e estão previstos mais de 80 voos até 31 de dezembro. No porto do Funchal são esperados 13 navios de cruzeiros.

Ao contrário do que acontece no continente, na Madeira não há restrições, seja com jantares para mais de 400 pessoas em hotéis, seja para celebrar na rua ou na discoteca.

Saiba mais