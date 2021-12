"Querer travar a Ómicron é equiparável a querer travar as constipações de inverno"

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes disse esta quarta-feira, em entrevista à SIC Notícias, que querer travar a variante Ómicron é o mesmo que querer travar as constipações de inverno.

"Ninguém tem como ambição conseguir evitar a propagação das constipações no inverno", afirmou.

A Madeira reduziu esta quarta-feira para cinco dias o isolamento de infetados assintomáticos com o vírus da covid-19 e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.

Manuel Carmo Gomes mostra-se satisfeito com a decisão tomada pela Madeira e defende o mesmo para o continente.

"Parece-me razoável por várias razões, entre as quais o facto de se estar a perceber que a Ómicron tem um tempo de incubação mais curto e a duração da doença é também mais curta", disse Manuel Carmo Gomes em entrevista à SIC Notícias.

A Madeira é assim a primeira região do país a reduzir os períodos de isolamento de infetados com o vírus da covid-19 e contactos, seguindo o que foi já adotado noutros países.

