Decisões sobre a covid-19 num Conselho de Ministros que não contou com Pedro Nuno Santos

O Governo reuniu como habitualmente esta quinta-feira mas sem a presença do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, confirmou a ministra da Presidência. No briefing de hoje esteve presente apenas a ministra da Presidência que adiantou “novidades” sobre a pandemia de covid-19.

O Conselho de Ministros renovou, esta quinta-feira, “a situação de alerta até ao final de julho” mas “as regras são as mesmas que vigoraram até aqui, ainda que nos próximos dias tenhamos novidades“, afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, dando conta de uma possível “redução de sete para cinco dias do período de isolamento” e do fim da exigência “do certificado digital para entrar no nosso país”.

“Fora estas duas alterações, as regras permanecem as mesmas“, disse Mariana Vieira da Silva, destacando o uso de máscaras em determinadas situações, como nos transportes públicos.

Questionada sobre a ausência do ministro das Infraestruturas, a governante confirmou a informação avançada pelo semanário Expresso e revelou que Pedro Nuno Santos foi substituto na reunião pelo secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas.

Mariana Vieira da Silva esclareceu, porém, que as ausências e consequentes substituições de ministros por secretários de Estado são “muito normais e regulares” em reuniões do Conselho de Ministros, motivo pelo qual a ministra não faz “qualquer leitura política” dessa ausência.

Questionada em concreto sobre a polémica que envolve a localização do novo aeroporto, a governante remeteu quaisquer esclarecimentos para o comunicado emitido esta manhã pelo gabinete do primeiro-ministro