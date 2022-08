Moderna acusa Pfizer e BioNTech de violarem patentes para vacina mRNA

A farmacêutica Moderna avançou com ações judicias nos EUA e na Alemanha contra as concorrentes Pfizer e a BioNTech, alegando que violaram as patentes para desenvolver a vacina contra a Covid-19.

"A Moderna acredita que a vacina Comirnaty, da Pfizer/BioNTech, infringe as patentes que a Moderna depositou entre 2010 e 2016 cobrindo a tecnologia de mRNA (...). Uma tecnologia inovadora [e que] foi fundamental para o desenvolvimento da vacina contra a covid-19 da Moderna, Spikevax", lê-se no comunicado da empresa.

Nas ações movidas no tribunal distrital dos EUA em Massachusetts e no tribunal regional em Dusseldorf, na Alemanha, a Pfizer e a BioNTech são acusadas de "copiar essa tecnologia, sem a permissão da Moderna, para fazer o Comirnaty".