Canadá vai levantar todas as restrições devido à covid-19

O Canadá deixa de impor, a partir de dia 1 de outubro, restrições quanto à entrada de turistas. Cai ainda no mesmo dia a obrigatoriedade do uso de máscara nos comboios e aviões.

O Governo canadiano anunciou esta segunda-feira o fim das restrições anticovid-19. A partir de sábado deixará de haver um controlo fronteiriço que, até agora, tinha como objetivo impedir a entrada do vírus no país.

Todas as pessoas acima dos 12 anos que pretendessem entrar no Canadá tinham de estar vacinadas ou realizar testes de deteção do vírus, para além de terem de cumprir uma quarentena de 14 dias. Deixará ainda de ser obrigatório utilizar máscara em aviões e comboios.

Segundo a Agência de Saúde Pública do Canadá, esta alteração surge pois a nação “superou, amplamente, o pico” de contágios causado pela variante ômicron, assim como pela alta vacinação e pelas baixas taxas de hospitalização registadas atualmente no país. O Canadá tem mais de 83 por cento da população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

O ministro da Saúde, Jean-Yves Duclos, numa publicação no Twitter, agradeceu aos canadianos por “terem arregaçado as mangas” para serem vacinados e deixou também um agradecimento especial aos profissionais de saúde e de controlo fronteiriço. Segundo o ministro, todos estes fatores contribuíram para o levantamento das restrições.