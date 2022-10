Portugal voltou a registar uma subida do número de casos de covid-19 entre 11 e 17 de outubro.

De acordo com os últimos indicadores, foram registadas mais de 7.300 infeções, mais 761 que na semana anterior.

O número de mortes também aumentou, de 38 para 46, assim como os internamentos hospitalares.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com mais infetados.

A comunidade científica está atenta às novas variantes que vão surgindo por todo o mundo.