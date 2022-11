Vacina da gripe e da covid-19: vacinação está completa em 97% dos lares

Quem tem mais de 60 anos pode agendar a partir desta quinta-feira a vacina da gripe e contra a covid-19. Para quem tem mais de 75 anos, há agora casa aberta. Em apenas 55 dias, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas já receberam a dose de reforço contra a covid-19 e 1 milhão e 700 mil a vacina da gripe.

A campanha de vacinação vai a meio. Este ano começou um mês mais cedo do que o habitual, mas a infeção está a aumentar em Portugal e no mundo, e as autoridades apelam ao agendamento.

De acordo com o coordenador do processo de vacinação, coronel Penha-Gonçalves, a vacinação está completa em 97% dos lares, falta apenas uma percentagem residual, onde a vacinação ainda não foi feita porque foram registados surtos recentemente.