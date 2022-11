Covid-19: dose de reforço em "casa aberta" disponível para maiores de 70 anos

Os maiores de 70 anos podem, a partir desta terça-feira, tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e a vacina da gripe na modalidade de "casa aberta", anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

"A modalidade 'Casa Aberta' passa agora a estar disponível para o reforço sazonal contra a covid-19 para pessoas com 70 ou mais anos de idade, descendo mais uma vez a faixa etária, para que mais utentes possam deslocar-se aos locais de vacinação sem ser preciso marcação", referem em comunicado os SPMS, informando que este regime está também disponível na vacina contra a gripe.

A "Casa Aberta" continua também disponível para grupos profissionais prioritários (com recurso a senhas digitais) e para a vacinação e reforço de pessoas entre os 18 e 59 anos e vacinação primária acima dos 12 anos.

Desde o início da campanha outono/inverno, a 07 de setembro, até segunda-feira, foram vacinados mais de 1,8 milhões de utentes contra a covid-19 e mais de 1,8 milhões contra a gripe, em Portugal Continental, dos quais mais de 1,4 milhões receberam as duas vacinas em simultâneo.

A campanha de reforço sazonal, que decorre em vários centros de vacinação espalhados pelo país, irá prolongar-se até dezembro, tendo como prioridade proteger as pessoas mais vulneráveis, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte.

“Objetivo é vacinar este ano três milhões de pessoas”

"O objetivo é vacinar este ano três milhões de pessoas elegíveis e por isso reforça-se a importância da adesão à vacinação, em particular dos mais vulneráveis, para ficarem desde já mais protegidos para os próximos meses", salientam os SPMS.

A campanha de reforço sazonal contra a covid-19 dirige-se a pessoas com 60 ou mais anos, grávidas com idade igual ou superior a 18 anos e doenças definidas pela norma publicada pela Direção-Geral da Saúde.

Pessoas com 12 ou mais anos com patologias de risco, estudantes em estágio clínico, bombeiros envolvidos no transporte de doentes e profissionais de Estabelecimentos Prisionais também são outros grupos abrangidos.

Para os residentes ou profissionais de Estabelecimentos Residenciais Para Idosos e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrado e para profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados estão indicadas a vacina contra a covid-19 e contra a gripe.

Quem se deve vacinar contra a gripe?

A vacinação contra a gripe é também recomendável para quem tem idade igual ou acima dos 65 anos, crianças com seis ou mais meses que apresentem patologias crónicas associadas, doentes crónicos e imunodeprimidos e grávidas.

As vacinas estão também disponíveis para os grupos prioritários, nomeadamente profissionais de saúde, lembram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.